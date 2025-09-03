Yaşam

Adana'da utanç dolu görüntüler! 2 erkek kadını dükkanın önünde darbetti

Adana'da 2 erkek, pasajın içerisinde bulunan dükkanın önünde tartıştıkları kadını darbetti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

DHA
Olay, saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir pasajda meydana geldi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, bir kadınla dükkanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, kadına saldırarak darbetti. Saçından tutularak darbedilen kadını gören çevredekiler, şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Darp anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

