Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Türüdüler köyü mevkisine giden ekipler, M.Y, D.M.H, M.Y. ile M.Ü'yü kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

