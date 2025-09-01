Türkiye'den İngiltere'ye uzanan sanal bahis vurgunu! "Kral Kenny" için soruşturma! Veysel Şahin de aralarında...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016 yılında yürüttüğü uluslararası bahis operasyonu “Handikap”, dokuz yıl aradan sonra İngiltere’ye uzandı. Birleşik Krallık, 2011-2018 döneminde Türkiye’de yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan Avrupa’nın en büyük sanal bahis şirketlerinden GVC’nin eski yöneticisi “kral” lakaplı Kenny Alexander ve 10 kişi hakkında dolandırıcılık ve vergi kaçırma iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda şirkete 610 milyon pound ceza verilirken, GVC’nin Türkiye’deki sanal bahis pazarından aylık yaklaşık 100 milyon dolar kazanç sağladığı belirlendi. İşte sanal bahis vurgununun detayları...
İngiltere ve Kıbrıs merkezli uluslararası bahis şebekesine yönelik soruşturma bir iş adamının 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet başvurusuyla başladı.
Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında, 150'yi aşkın illegal kumar sitesinin İstanbul'da lüks rezidanslarda kurulan 6 ofisten yönetildiğini belirleyen polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı. Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.
VEYSEL ŞAHİN ÇETE YÖNETİCİSİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda çetenin Türkiye'deki temsilcilerine yönelik 20 ayrı ilde "Handikap" ismiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aralarında emekli emniyet müdürü Cengiz E. ve polislerin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında tutuklamaya sevk edilen 47 şüpheliden 39 tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son anda kaçmayı başaran çete yöneticisi Veysel Şahin, 6 ay sonra özel jetiyle geldiği Sivas'ta yakalandı.
İNGİLİZ YÖNETİCİ KAÇTI
Uluslararası sanal kumar çetesinin İngiliz uyruklu lideri Scott William Masterton ise yakalanmamak için Atatürk Havalimanı'nda gümrüklü sahayı geçmeden Türkiye'deki temsilcilerini çağırarak orada toplantılar yaptığı belirlendi. İngiltere'deki 400 milyar dolarlık legal bir bahis şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan Masterton'un böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası bahis çetesinin Türkiye'deki faaliyetlerini Avrupa'nın en büyük sanal bahis şirketlerinden GVC Holdings tarafından Headlong markası adı altında yürütüldüğünü tespit etti ve tüm belge ve delilleri Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı'na bildirdi. Türkiye'den gelen bilgiler doğrultusunda Kraliyet Savcılığı (CPS) ve HM Gelir ve Gümrük Servisi (HMRC), GVC Holding'in Türkiye'ye yönelik ticari faaliyetlerini incelemeye aldı.