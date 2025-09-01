Türkiye'den İngiltere'ye uzanan sanal bahis vurgunu! "Kral Kenny" için soruşturma! Veysel Şahin de aralarında...

Giriş Tarihi: 01.09.2025 13:02

Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında, 150'yi aşkın illegal kumar sitesinin İstanbul'da lüks rezidanslarda kurulan 6 ofisten yönetildiğini belirleyen polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı. Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.

İngiltere ve Kıbrıs merkezli uluslararası bahis şebekesine yönelik soruşturma bir iş adamının 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet başvurusuyla başladı.

Veysel Şahin (Sabah)

İNGİLİZ YÖNETİCİ KAÇTI

Uluslararası sanal kumar çetesinin İngiliz uyruklu lideri Scott William Masterton ise yakalanmamak için Atatürk Havalimanı'nda gümrüklü sahayı geçmeden Türkiye'deki temsilcilerini çağırarak orada toplantılar yaptığı belirlendi. İngiltere'deki 400 milyar dolarlık legal bir bahis şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan Masterton'un böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası bahis çetesinin Türkiye'deki faaliyetlerini Avrupa'nın en büyük sanal bahis şirketlerinden GVC Holdings tarafından Headlong markası adı altında yürütüldüğünü tespit etti ve tüm belge ve delilleri Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı'na bildirdi. Türkiye'den gelen bilgiler doğrultusunda Kraliyet Savcılığı (CPS) ve HM Gelir ve Gümrük Servisi (HMRC), GVC Holding'in Türkiye'ye yönelik ticari faaliyetlerini incelemeye aldı.