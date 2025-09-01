Tuncay Meriç'i kafede öldürmüştü! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Birisi arayıp işi söyledi

27 Ağustos'ta Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bir kafede meydana gelen silahlı saldırıda, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti. Meriç, yemek yediği sırada öldürülürken cinayete ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, cinayet şüphelisi Efe H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gittiğini belirledi. ESKİ KULÜP BAŞKANINA TEK KURŞUN Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarının ardından Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen Efe H., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Tuncay Meriç'i öldüren katil yakalandı Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K. ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.