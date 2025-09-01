Yaşam

Suriye 14 yıl aradan sonra ilk resmi ham petrol ihracatını gerçekleştirdi

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesi ve ABD’nin yaptırımlarını kaldırmasının ardından ekonomi yeniden canlanmaya başladı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetim, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı’ndan gerçekleştirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Suriye 14 yıl aradan sonra ilk resmi ham petrol ihracatını gerçekleştirdi

Suriye Enerji Bakanlığı'nda petrol ve gazdan sorumlu müdür yardımcısı Riyad el-Joubasi, yapılan anlaşma kapsamında 600 bin varil ham petrolün B Serve Energy şirketine satıldığını açıkladı. El-Joubasi, petrolün Suriye'deki birkaç sahadan çıkarıldığını belirtirken, sahaların isimlerini paylaşmadı.

Ülke, iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil ham petrol ihraç ediyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN