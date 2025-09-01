Suriye 14 yıl aradan sonra ilk resmi ham petrol ihracatını gerçekleştirdi

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesi ve ABD’nin yaptırımlarını kaldırmasının ardından ekonomi yeniden canlanmaya başladı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetim, 14 yıl sonra ilk resmi ham petrol ihracatını Tartus Limanı’ndan gerçekleştirdi.

Suriye Enerji Bakanlığı'nda petrol ve gazdan sorumlu müdür yardımcısı Riyad el-Joubasi, yapılan anlaşma kapsamında 600 bin varil ham petrolün B Serve Energy şirketine satıldığını açıkladı. El-Joubasi, petrolün Suriye'deki birkaç sahadan çıkarıldığını belirtirken, sahaların isimlerini paylaşmadı.

Ülke, iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil ham petrol ihraç ediyordu.

