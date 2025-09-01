Kayseri’de taksici bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan tartışmada taksici M.D., bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri'ndeki taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, H.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ş.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

