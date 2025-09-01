Husumetliler düğünde kavga etti! 1 kişi ağır yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde köy düğününde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:35

Olay, saat 23.30 sıralarında Şarkikaraağaç'a bağlı Belceğiz Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. (45) ile aralarında husumet bulunan K.B. (18), R.B. (40), Y.B. (22), R.B. (48), U.B. (17) ve K.B. (60) düğün yerinde sözlü olarak tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Mehmet Y. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.