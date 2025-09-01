Giresun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Karadeniz Sahil Yolu Çavuşlu Beldesi mevkisinde, B.S. (51) yönetimindeki 34 YUL 92 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Öztürk'e (31) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü B.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.