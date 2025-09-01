Feci kaza! Anne ve babası sinir krizi geçirdi

Büyükçekmece Kumburgaz TEM bağlantı yolunda hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Haydar Aydemir (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 06:22

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 00.30 sıralarında Büyükçekmece, Kumburgaz TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Aydemir'in kullandığı 34 KPM 561 plakalı motosiklet, TEM Otoyolu istikametine seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HNL 233 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgeden görüntüler ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Aydemir yola savruldu. Kazayı görenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan motosiklet sürücüsü Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.