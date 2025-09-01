Balıkesir beşik gibi! AFAD büyüklüğünü açıkladı: Sındırgı'da art arda depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 23.09'da gerçekleşen depremin hemen ardından kent ikinci bir depremle daha salladı.
ART ARDA İKİNCİ DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4 büyüklüğündeki depremin ardıdan 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, deprem 1 Eylül 2025 tarihinde saat 23.12'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklandı.
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-01
Saat:23:09:49 TSİ
Enlem:39.18806 N
Boylam:28.22611 E
Derinlik:7 km
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-01
Saat:23:12:49 TSİ
Enlem:39.19361 N
Boylam:28.22833 E
Derinlik:7 km