Balıkesir beşik gibi! AFAD büyüklüğünü açıkladı: Sındırgı'da art arda depremler

Giriş Tarihi: 01.09.2025 23:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan habere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.09 sıralarında gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde hissedildi.

ART ARDA İKİNCİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4 büyüklüğündeki depremin ardıdan 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, deprem 1 Eylül 2025 tarihinde saat 23.12'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklandı.