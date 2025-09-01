"Aroya" kruvaziyeri Bodrum'a geldi! 2 bin 683 yolcu...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 683 yolcu getirdi. Geminin, Antalya'nın Kaş ilçesine gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edeceği öğrenildi.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Marmaris'ten gelen gemide, çoğu Rus 2 bin 683 yolcu ile 1230 personelin bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı.

Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezen turistler çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Geminin, Antalya'nın Kaş ilçesine gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edeceği öğrenildi.