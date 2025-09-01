Afyonkarahisar'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

H.A. (18) idaresindeki 03 AIK 441 plakalı motosiklet, merkeze bağlı Salar Beldesi Kavşağı'nda İ.Ş. yönetimindeki (57) 03 AJ 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile motosikletteki V.Ç. (18) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü H.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.

