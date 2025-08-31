Trafikte şaşkına çeviren anlar! İnekler yay geçidini kullandı sahibi "mecbur dedi

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke beldesinde bir vatandaş, büyükbaş hayvanlarını trafiğin işlek olduğu Gümüşhane-Bayburt karayolunda yaya geçidinden karşıya geçirdi. Görenlerin şaşkına döndüğü o anlarda hayvanların sahibi karayolunda trafik ışığının olduğu tek güvenli noktanın burası olduğunu ve bu nedenle kurala uyarak yaya geçidini kullandığını dile getirdi.

"BAŞKA ÇEREMİZ YOK"

Tekke beldesinde vatandaşlar, beldenin karşısındaki meraları kullanmak için hayvanlarını geçirebilecekleri altgeçit olmayınca yaya geçidinden geçiriyor. Nurettin Aydoğdu da, büyükbaş hayvanlarını yoldan karşıya geçirmek için Gümüşhane-Bayburt karayolundaki yaya geçidini kullandı. Araçlar için kırmızı ışığın yanmasının ardından sürücülerin şaşkın bakışları arasında inekleriyle birlikte karşıdan karşıya geçen Aydoğdu, başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Bu ilginç anlar yoldan geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda Aydoğdu, karayolunda trafik ışığının olduğu tek güvenli noktanın burası olduğunu ve bu nedenle kurala uyarak yaya geçidini kullandığını dile getirdi. Videoda Aydoğdu'nun çevredeki insanlara "Hayvanlarımızı karşıya geçiremiyoruz alt geçit olmadığından dolayı. Bir tek burada kırmızı ışık var, mecburen bu yolu kullanıyoruz" demesi dikkat çekti.

