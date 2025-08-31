Malatya'da şantiyede korkutan yangın

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 14:28

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şantiyenin depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangında, yaralanan olmaz iken maddi hasar oluştu.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

