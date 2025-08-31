DMM’den “emlak vergileri” iddialarına yalanlama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan emlak vergileriyle ilgili yanıltıcı paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 31.08.2025 22:13

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından emlak vergilerine dair kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlara yönelik açıklama yaptı.

Merkezin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı sosyal medya hesaplarında 'emlak vergilerine' dair kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına şu bilgilerin paylaşılması gereği doğmuştur: 1986 yılından bu yana emlak vergileri belediyelerin geliridir ve bu vergilerden genel bütçeye herhangi bir pay aktarılmamaktadır. Gündeme getirilen emlak vergisi değişimleri, belediyelerde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından yapılan değer takdir işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Emlak vergisi; arsa metrekare birim değerleri ve inşaat maliyet bedelleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Arsa metrekare birim değerleri, belediyelerde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından belirlenmektedir. Kamuoyunun, emlak vergisiyle ilgili yanlış bilgilendirmelere itibar etmemesi önemle duyurulur.

