Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek havai fişek gösterisiyle denize açıldı

Giriş Tarihi: 31.08.2025 22:18

Tekirdağ 'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki limanda düzenlenen törende, çok sayıda balıkçı teknesi ışık gösterileri ve dualar eşliğinde denize uğurlandı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişeklerle başlayan programda, balıkçılar hep birlikte 'Vira Bismillah' diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bırakmak için denize açıldı.

Fotoğraf (İHA)



Balıkçılar, bu yıl denizin bereketli olacağına inandıklarını ifade ederek, özellikle palamut ve lüferden umutlu olduklarını dile getirdiler. Vatandaşlar da sahile gelerek balıkçıların heyecanına ortak oldu, geceyi renklendiren manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.