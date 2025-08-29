Ağabey ihbar etti kardeşe dava açıldı! Aralarına 'uyuşturucu' girdi

İstanbul'da yaşayan iki kardeşin arası uyuşturucu nedeniyle açıldı. Erhan ve Emrah isimlerini taşıyan iki kardeş adliyelik olurken, ağabeyin şikayeti üzerine kardeş hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 09:09

Ağabey-kardeşi adliyelik yapan olayın fitili aslında 2 yıl önce ateşlendi. Annesi ile birlikte yaşayan Emrah Ü. iddiaya göre hem uyuşturucu kullanıyor, hem de madde satışı yapıyordu. Kardeşine defalarca yapmaması gerektiğini söyleyen ağabeyi Erhan Ü. çok sefer kardeşi ile tartışmaya girdi. Ancak her şeye rağmen Emrah Ü. maddeyi satmaya ve kullanmaya devam etti. Ağabeyine ve diğer aile bireylerine de adeta hayatı zindan etti.

"İNSANLARI ZEHİRLEME DEDİM"

Sabah'ın haberine göre kardeşinin davranışlarına bir son vermesi için Erhan Ü. soluğu savcılıkta alarak kardeşini ihbar etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Erhan Ü., "Kardeşim uyuşturucu satıcısı ve bağımlısı. Defalarca 'insanları zehirleme' dememe rağmen devam etti. Bana da düşman oldu" dedi.

"KARDEŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Kardeşinin kendisine tehdit ve hakaret de ettiğini belirten Erhan Ü., "Kendisine karşı geldiğim için, 'torbacıları toplayıp evini yakacağım, oğlunu öldüreceğim' dedi. Ayrıca birlikte yaşadığımız annemizi de dövüyor. Komşumuzun kümesini yaktı, kuşlarını öldürdü. Annem ve komşumuz ondan şikayetçi oldu" diyerek şimdi de kendisinin kardeşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

TEHDİTTEN TAKİPSİZLİK, UYUŞTURUCUDAN DAVA

Kardeşinin uyuşturucu kullanması ve satmasına karşı geldiği için tehditlere maruz kaldığını belirten ağabeyin şikayeti üzerine savcılık "tehdit" suçundan soruşturma başlattı. İfadesinde iddiaları reddeden Emrah Ü. hakkında yeterli delil olmadığına kanaat getiren savcılık ağabeyin "tehdit" şikayeti hakkında takipsizlik kararı verdi. Ancak savcılık uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği Emrah Ü. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açtı.

