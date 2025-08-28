Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpışırken 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mehmet Mustafa Al'ın kullandığı 44 J 1506 plakalı yolcu minibüsü, Aydınlar Mahallesi'nde, Ekrem Teciman idaresindeki 34 CRT 561 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki Hamit Ö, Necati Ö, Sinan K, Mehmet C, Sümeyra A, Merve A, Ayşegül A. ve İbrahim K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.