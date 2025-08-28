Çekmeköy'de feci kaza! Jandarma aracı su kanalına düştü: Yaralılar var

Giriş Tarihi: 28.08.2025 12:42

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(FOTO: AA )

Jandarma aracındaki 2 personel ile TIR'da bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

A HABER OLAY YERİNDE

Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden aktardı. Vural, " TIR'ın çarptığı jandarma aracı, su kanalına düştü. Tırın dorseden ayrılma noktasını da görüyoruz. 5 kişinin yaralandığı bilgisi var." dedi.