Yaşam

Çekmeköy'de feci kaza! Jandarma aracı su kanalına düştü: Yaralılar var

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı jandarma aracı, su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Çekmeköy'de feci kaza! Jandarma aracı su kanalına düştü: Yaralılar var

AHaber CANLI YAYIN

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düştü.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Jandarma aracındaki 2 personel ile TIR'da bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

A HABER OLAY YERİNDE
Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden aktardı. Vural, " TIR'ın çarptığı jandarma aracı, su kanalına düştü. Tırın dorseden ayrılma noktasını da görüyoruz. 5 kişinin yaralandığı bilgisi var." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN