Çekmeköy'de feci kaza! Jandarma aracı su kanalına düştü: Yaralılar var
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı jandarma aracı, su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden aktardı.
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı jandarma aracı su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma aracındaki 2 personel ile TIR'da bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
A HABER OLAY YERİNDE
Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden aktardı. Vural, " TIR'ın çarptığı jandarma aracı, su kanalına düştü. Tırın dorseden ayrılma noktasını da görüyoruz. 5 kişinin yaralandığı bilgisi var." dedi.