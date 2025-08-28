Çaldıkları otomobille kaza yapıp evin garajına park ettiler

Kayseri’nin Talas ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, çaldıkları otomobille kaza yapıp bir evin garajına park ettikten sonra kayıplara karıştı.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 05:15

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1. Sokak'ta meydana geldi. 38 KU 607 plakalı otomobilini park eden H.U., kısa bir süre sonra aracının yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

H.U.'nun arkadaşları, otomobili Kiçiköy Mahallesi Ulus Sokak üzerinde bulunan bir evin garajında buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araç, sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

