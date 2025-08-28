Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30’da çıkan orman yangınına, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

