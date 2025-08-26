Samsun’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Yağanözü Mahallesi Vezirköprü-Boyabat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Atak (40) idaresindeki 55 HV 024 plakalı traktör ile 10 ANT 55 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Osman Şahin ve İbrahim Tosun ile traktör sürücüsü Hasan Atak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Vezirköprü-Boyabat karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

