Çanakkale'de yangının acı yüzü uydu fotoğraflarına yansıdı

Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:36

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyü ile Kepez beldesindeki orman yangınlarının verdiği zarar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenlerinin çalışmasıyla, uydu fotoğraflarıyla gözler önüne serildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, "Özellikle zararların, hasarların ortaya çıkarılması ve bundan sonraki yapılacak yeni ormanlaştırma veya yeniden ihya çalışmalarına öncülük etmesi açısından önemli." diye konuştu.

Kentte merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos'ta orman yangını çıktı. Sarıcaeli yangını, 9 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 617 hektar orman alanı zarar gördü. Kepez beldesinde ise 11 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 12 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde çok sayıda ev zarar gördü. Yangında 543 hektarlık orman alanı da zarar gördü. ÇOMÜ akademisyenlerinin yaptığı çalışmayla 2 büyük yangının yaşandığı bölgedeki zarar, uydu fotoğraflarıyla gözler önüne serildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, "Kentimizde 8 ile 12 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir yangın felaketi yaşandı. Kepez beldesindeki orman yangını kampüslerimizi de etkilediği için özellikle odaklandık. Yangın oldukça geniş bir sahada meydana geldi. Güzelyalı'nın yanı sıra Çınarlı köyü sınırları, İntepe ve hatta İntepe'nin ötesine de taşındı. Üniversiteler olarak özellikle toplumsal katkı faaliyetlerine Yükseköğretim Kurulumuzun vizyonuyla çok önem veriyoruz. Yangın doğal bir afet ancak yangın öncesinde, yangın sırasında ve yangın sonrasındaki iyileştirme faaliyetlerine üniversite olarak akademik vizyon vermekle yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.