Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Ankara-Niğde Otoyolu'nda radar cezası

Giriş Tarihi: 25.08.2025 06:38

Bakan Uraloğlu, kendisine yazılan radar cezasının görüntüsünü paylaştı. (A Haber arşiv)

Bakan Uraloğlu radar cezası aldığını açıkladığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu'nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi. Bakan Uraloğlu'na "hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak" maddesinden 9 bin 267 lira ceza kesildi.