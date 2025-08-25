Kuşadası’nda Ukraynalı çocuğa bıçaklı saldırı! 2 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 25.08.2025 19:26

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'ndeki Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta oturan İllia F.'nin yanına gelen B.C.B., A.K. ve ismi henüz açıklanmayan bir kişi, çocuktan sigara ve para istedi. Talebin reddedilmesi üzerine bu kez İllia F.'nin cep telefonunu almak isteyen şüpheliler, çocuk ve arkadaşının kaçmaya çalışmasıyla peşlerine düştü.

YARALANAN ÇOCUK RESTORANA SIĞINDI

Takip sırasında B.C.B., İllia F.'yi sırtından bıçakladı. Yaralanan çocuk, yakınlardaki bir restoranın mutfağına sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İllia F.'yi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akciğer zarında yırtık tespit edilmesi üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.