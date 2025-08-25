Balıkesir'de korkutan orman yangını! Alevlerle cansiperhane mücadele

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Mahallesi Karaorman mevkiinde arazide ve ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekipler yazamla yarışırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 19:42

MÜDAHALE SÜRÜYOR



Edinilen bilgiye göre, Günaydın Mahallesi Karaorman mevkiinde arazide ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 itfaiye aracı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na bağlı 1 su ikmal aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı 1 su ikmal aracı, Susurluk Belediyesi'ne bağlı 1 su ikmal aracı ve BASKİ'ye bağlı 1 su ikmal aracı olmak üzere toplam 10 araçla müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

