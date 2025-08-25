Aydın’da feci kaza! Otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu. Kazada 2 kadın hayatını kaybederken, 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 01:15

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Hallaçlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine istikametine seyreden Melek Özdağlar (39) yönetimindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarladaki zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Özdağlar, yolcu Sibel Beyhan Toprak (41) ve S.I. (10) araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Özdağlar ve Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan küçük S.I. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN