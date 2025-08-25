Ankara'da inşaatta göçük faciası! 1 yaralı

Ankara’da inşaat alanında yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Korku dolu anlarda 51 yaşındaki bir işçi bel altından toprağa gömüldü. Çalışmalarda kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sincan'ın Fevzi Çakmak Mahallesi 950'nci cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçük sırasında 51 yaşındaki erkek işçi C.K., bel altından toprağa gömüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışma arkadaşları ve bölgede bulunan vatandaşların yardımıyla toprak altından kurtarılan işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

