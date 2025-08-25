6 ilde suç örgütlerine darbe! 11 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 6 ilde suç örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 11'inin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını, 11'inin tutuklandığını bildirdi.



Yerlikaya, NSosyal hesabından, Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 643 milyon lira para hareketliliği bulunan ve elebaşının da aralarında olduğu 20 zanlının yakalandığını duyurdu.



Şüphelilerden 11'inin tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol tedbirinin uygulandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti: "Şüphelilerin 325 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edildi ve 472 banka hesabına bloke konuldu. Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarımıza ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları, mağdur vatandaşlarımız ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri, bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."



Sinop Valisi'ni, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığını, Jandarma KOM Daire Başkanlığını, Sinop İl Jandarma Komutanı'nı, jandarmayı ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadesini kullandı.

