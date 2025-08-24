Ordu'da otomobil park halindeki traktöre çarptı: 1 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada Mehmet Demir isimli şahıs hayatını kaybetti. Demir’in fındık patoz işi için bölgede bulunduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 10:27

Ordu'da park halindeki traktöre çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Ordu-Samsun kara yolu, Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyreden Mehmet Demir yönetimindeki 55 FZ 362 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kara yolu dışında park halinde bulunan 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Mehmet Demir olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, Mehmet Demir'in Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, fındık patoz işleminde çalışmak için bölgeye geldiği öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

