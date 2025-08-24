Adana'da otoyolda yanan araç orman yangını çıkardı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda araçta çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Pozantı istikameti Tekir-Eskonacık mevkiinde bir araçta yangın çıktı. Araçtaki yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, orman bölge müdürlüğü ekipleri de orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan mücadele başlattı. Yangını kontrol altına almak için çalışma sürüyor.