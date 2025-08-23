Yaşam

Cinsel istismar suçlusu yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında hapis cezası bulunan cinsel istismar suçlusu şahıs yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Cinsel istismar suçlusu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 8 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Palandöken ilçesinde yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şahıs tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN