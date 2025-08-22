Mersin'de feci kaza! Minibüs ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
E.Y. (22) yönetimindeki 33 M 5110 plakalı minibüs D-400 kara yolu Musalla kavşağında Duran D. (38) idaresindeki 33 P 6277 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan D.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Duran D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.