Bursa'da feci kaza! Tır ile 4 otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 22.08.2025 18:24

(FOTO: DHA )

Direğin düşmesiyle duran otomobile de İnan K. (23) yönetimindeki 16 SM 493 plakalı otomobil ile Fatih A.'nın (25) kullandığı 16 KY 678 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler ile 26 FJ 278 plakalı otomobilde bulunan Ayşe H. (53) ile Sevde H. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.