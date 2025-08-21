Esenyurt'ta feci olay! Manevra yapan araca çarptı ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 21.08.2025 17:07

Kaza, saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy istikametine giden Emrullah S. (63), 34 PKN 16 plakalı hafif ticari araç ile geri dönmek için manevra yapmak istedi.

Bu sırada aynı istikamette giden Timur Y. (28), idaresindeki 34 HFU 999 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Timur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Emrullah S. ise ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.