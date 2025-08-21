E-5'te korku dolu anlar! Trafikte yanarak ilerledi

İstanbul Esenyurt E-5 otoyolunda bir kamyonet alevlere teslim oldu. Yanmasına rağmen trafikte ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarırken, o anlar bir kişi tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:09

Esenyurt E5'te bir kamyonette çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Trafikte alev alev yanarak ilerleyen kamyonet, kazaya davetiye çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Sadetdere E5 Edirne istikametinde yaşandı. Mustafa Bozkurt yönetimindeki 34 GR 2608 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü Bozkurt E5 kenarında aracı durdurarak kendini dışarı attı. Alevler içerisindeki kamyonet E5'te yanarak kaymaya başladı. Sürücülerin korku dolu bakışları arasında ilerleyen kamyonet bir süre sonra yol kenarında durdu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E5 Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, yanan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiyenin çalışmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.



Görgü şahidi Tekin Çolak "E-5'te araç alev aldı. Sürücü yol kenarında durduktan sonra alevler yükselmeye başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yandı. İtfaiye gelerek söndürdü. Çok şükür can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

