Trabzon'da kayıp papağanı 'Duman' için yollara düştü

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde yaşayan Alan ailesi, 8 yıldır baktıkları papağanları 'Duman'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Aile, sokaklara yapıştırdıkları afişlerle papağanı arıyor.

6 Ağustos'ta Duman adlı papağan, evde perdenin altından geçerek balkona çıktı. Camları açık olan balkonda dışarıdan gelen bir sesin etkisiyle panikleyen papağan, uçarak kayıplara karıştı. 8 yılı aşkın süredir aileleriyle birlikte yaşayan Duman'ın sadece bir evcil hayvan değil, evin bir bireyi gibi olduğunu belirten Fatma Alan, sokaklara yapıştırdıkları afişlerle papağanını arıyor.

Duman'ın daha önce de balkondan kaçtığını ancak bir tanıdıkları tarafından bulunduğunu kaydeden Alan, "Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde oturuyorum. Duman, benim papağanım. 6 Ağustos günü perdeler kapalıydı, bu yüzden dışarı çıkacağını düşünmedim. Ancak perdenin altından geçip balkona çıktı. Balkonun camları açıktı ve çıkan bir sesin oluşturduğu korkuyla dışarı fırladı. O sırada ben içerideydim, kaçtığını hissettim. Hemen dışarı koştum ve eşime haber verdim. Eşim de onu çok severdi. Bir süre peşinden gittik ama daha fazla takip edemedik, gözden kayboldu. Duman, 8 yılı aşkın süredir bizimleydi, adeta ailemizden biri gibiydi. Konuşuyordu, örneğin 'Aşkım', 'Gelecek misin?', 'Gel' gibi kelimeleri söylüyordu. Kızımın ismi Doğa'yı da söyleyebiliyordu. Ona bir Karadeniz türküsü öğretmiştik, 'Haram olasın, haram' diye söylerdi. Evin neşesiydi. Hâlâ onu bulma umudumuzu kaybetmedik" dedi.



Papağanlarının ev ortamına alışık olduğunu ifade eden Alan, "Duman'ın önemli bir özelliği, ev ortamına alışık olmasıdır. Dışarıda yaşama konusunda pek tecrübesi yok. Daha önce de balkondan kaçmıştı ve bir eve sığınmıştı. Tanıdığımız biri tarafından bulunup bize geri getirilmişti. Şimdi de yine böyle bir buluşma yaşarız diye umut ediyorum. İnşallah bu sefer de yakında birinin evine sığınmıştır. Kaybolmasına çok üzüldüm. Evdeki bir çocuk gibi, bir birey gibi hiçbir farkı yoktu. Birkaç gün kendime gelemedim. Yine çok üzgünüm. İki gün boyunca ağlayarak dolaştım ve her yerde onu aradım. Elimde telefonla sesini dinleterek sokak sokak gezdim. Sonra afiş hazırlama fikri aklımıza geldi; sağ olsun arkadaşlarımız dağıttılar. Şimdi umutla haber bekliyoruz. Onu çok özlüyorum, özlemim hiç bitmiyor. Sürekli fotoğraflarına ve videolarına bakıyorum. Her baktığımda çok duygulanıyorum. Her yerde varlığını hissediyorum. Makarna ve pilavı çok severdi. Şimdi bu yemekleri yaptığımda tencereye bakamıyorum, çünkü hep onun orada durduğu anlar geliyor aklıma" diye konuştu.

Öte yandan sokaklara asılan afişte, "Sultan papağanımız Duman 6 Ağustos günü Çukurçayır'daki evimizden uçarak kaybolmuştur. Dışarıda yaşamaya alışık olmadığı için civardaki evlerin balkon ya da pencerelerine konmuş olabileceğini umut ediyoruz. O ailemizin bir bireyi ve onu çok seviyoruz. Lütfen gören, duyan, bilen olursa aşağıdaki numaraları arayınız. 0505 396 7642- 0505 396 7643" ifadeleri yer alıyor