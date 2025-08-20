Sahte ilanlarla 10 milyonluk vurgun!

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ilanlarla 30 farklı ilden 100’den fazla kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 18 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden tarım aleti almak isteyen kişileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:59

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgilere göre; Asayiş Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, suç örgütü çerçevesinde sosyal medyada sahte ilanlar vererek 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edilen 18 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, şüphelilerin sosyal medya üzerinden tarım aleti almak isteyen 30 ilden 100'den fazla mağduru yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları ve elde ettikleri geliri kripto para hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bunun üzerine Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.