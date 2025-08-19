Şehit tazminatına göz diktiler! FETÖ yalanıyla dolandırdılar

Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:49

Şehit Yiğitcan Yiğit’in babası Mehmet Yiğit (İHA)



"EŞİMİN ADINA DÜZENLENMİŞ KİMLİĞİ ATTILAR"

Yaşadığı olayı anlatan Şehit babası Yiğit, "Kurban Bayramında bacanağım Necmi Yaplıcan'ın (68) yanına gittim. Bacanağımı telefonla aradılar 'Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları WhatsApp'tan atayım' dediler. O da benim Whatsapım yok deyince benim telefonuma yolladılar. Sonra da 'Meryem Yiğit senin neyin oluyor' diye bana sordular. Bende eşim oluyor deyince yakalanan FETÖ'cülerin fotoğrafını bana atıp eşimin adına düzenlenmiş kimliği attılar. Bize 155'i arayın dediler bizde aradık ama meğerse bunlar onu da kendilerine bağlamış. 'Allah Allah nidasıyla aldığımız bu vatanı çapulculara mı bırakacağız. Bu FETÖ'cüleri bulalım, bunlar buradan para kaçırıyorlar' dediler. Bizde öyle deyince devlet yanlısıyız, her şeyimizi döktük. Benim oğlum vatan sevdalısıydı, bende öyleyim zaten devlet memuru emeklisiyim. Bu FETÖ'cüler bulunsun dedik ama meğerse bizi dolandırıyorlarmış. Paraları bizden 'Tarla aldım, gübre aldım' diyerek göster dediler. Bende bankadaki görevliye öyle deyip paraları gönderdim. Sonra bir kişi bana 'Bunlar bana sahtekar' deyince uyandım. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, onlardan Allah razı olsun. Paranın yarısını kurtardım" dedi.