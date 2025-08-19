Kocasını öldürüp 9 ay küvette bekletmişti! Firari Fatma Sungur Konya’da sahte kimlikle yakalandı

Giriş Tarihi: 19.08.2025 13:36

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Kadın, polislere eski tip kimlik kartını ibraz etti.

Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, yaptıkları parmak izi sorgusunda kadının gerçek kimliğinin Fatma Sungur olduğunu tespit etti.