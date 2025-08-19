Kocasını öldürüp 9 ay küvette bekletmişti! Firari Fatma Sungur Konya’da sahte kimlikle yakalandı
Kırıkkale'de 18 yıl önce eşi Özgür Sungur’u tabancayla öldürüp, evindeki küvette 9 ay bekleten 51 yaşındaki Fatma Sungur, Konya'da sahte kimlikle yakalandı.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Kadın, polislere eski tip kimlik kartını ibraz etti.
Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, yaptıkları parmak izi sorgusunda kadının gerçek kimliğinin Fatma Sungur olduğunu tespit etti.
EŞİNİ ÖLDÜRÜP 9 AY BANYODA SAKLAMIŞ
Polis, yaptığı araştırmada şok bir gerçekle karşılaştı. Fatma Sungur'un 2007 yılında eşi Özgür Sungur'u (31) tabancayla öldürdükten sonra 9 ay boyunca evin banyosundaki küvete kapatıp, naylon poşetle sararak, çevreye pis koku yayılmasını önlemeye çalıştığı belirlendi.
18 YIL 8 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORMUŞ
Fatma Sungur'un Kırıkkale'de yakın akrabayı öldürmek, Denizli'nin Çardak ilçesinde hükümlü veya tutuklunun kaçması ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iftira suçlarından arandığı, hakkında toplam 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.