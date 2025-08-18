Sivas'ta korkunç kaza: Kontrolden çıkan araç takla attı

Sivas-Kayseri caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine giden bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada araç takla atarken olanda sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Muhammed Efe yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü İhsan Tuna, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 05:47

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sivas- Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden şehir merkezi istikametine giden İhsan Tuna yönetimindeki 60 AD 490 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp, takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Muhammed Efe yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü İhsan Tuna sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammed Efe ise Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

