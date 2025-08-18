Kayseri’de çiçekçi dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, husumetli olduğu iddia edilen kişiler tarafından çiçekçi dükkanı sahibi R.K., tabancayla yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 22:17

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi ile aralarında husumet bulunan kişi ya da kişiler dükkana gelerek R.K.'yi silahla yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralı R.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

