Düzce'de pat pat ve otomobil kazasında 3 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyir halinde ilerleyen pat pat isimli tarım aracı otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Düzce Yığılca yolu Güneyaltı mevkisinde Semih Y. yönetimindeki 81 ABL 408 plakalı otomobil ile Ali A'nın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Enes Y. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.