Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 6 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömerli-Midyat kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 AFS 494 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

Kazada, Ali Furkan Bozkurt (25) olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.