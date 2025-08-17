İnegöl’de sürücü tilkiyi cipsle besledi o anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücünün aracının yanına gelen tilkiyi cipsle beslemesi ilginç görüntülere sahne oldu.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 17:44

Paylaş



ABONE OL

Olay, İnegöl'ün kırsal mahallelerinden birinde yaşandı. Seyir halindeki bir sürücü, aracının yanına yaklaşan tilkiyi fark etti. Tilkiyle kısa süreli etkileşim yaşayan sürücü, yanında bulunan cipsi hayvana verdi. Tilkinin cipsi yemesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğada nadir rastlanan anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü. Vatandaşlar tilkinin sürücüye yaklaşma anını hayretler içinde izledi.