Gaziantep'te "Perseid Gecesi Aile Kampı" ile bilim ve eğlence bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde "Perseid Gecesi Aile Kampı" etkinliğiyle gökyüzü tutkunları ve aileler unutulmaz bir gecede bir araya getirdi.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:13

Akşam saatlerinde başlayan kamp programı, 50 ailenin katılımıyla dolu dolu geçti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kampta atölye çalışmaları, aile bilim oyunları, bilgi yarışmaları, gökyüzü sunumları, teleskopla Ay, Jüpiter ve Satürn gözlemleri, belgesel gösterimleri ve çıplak gözle Perseid meteor yağmuru izleme etkinlikleri ile zenginleşen program, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Aile bilim yarışmaları ve bilgi yarışmasında dereceye giren ekipler, düzenlenen ödül töreniyle sürpriz hediyeler kazandı. Bilim merkezinin bahçesinde kurulan teleskoplarla gezegen ve Ay gözlemleri yapılırken, uzmanlar gökyüzünün sırlarını katılımcılarla paylaştı. Gece boyunca aileleri ile bilim ve eğlence dolu kaliteli zaman geçirdiler.

Etkinlikte ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilişim tarafından geliştirilen "Metaverse Kebapçısı" uygulaması da katılımcıların deneyimine sunuldu. Ziyaretçiler, uygulama ile sanal ortamda Gaziantep mutfağının lezzetlerini keşfetme fırsatı buldu.

Programların ardından kamp deneyimi için çadırlara geçilmesi ile etkinlik tamamlandı. Yetkililer, bu tür programların bilim sevgisini artırmak ve ailelere birlikte öğrenme fırsatı sunmak amacıyla devam edeceğini belirtti.