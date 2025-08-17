Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 2 noktada uyuşturucu operasyonu: 75 kg skunk ele geçirildi
İstanbul Maltepe ve Büyükçekmece'de "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken 72 parça halinde 75 Kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz!" dedi.
İstanbul Maltepe ve Büyükçekmece'de "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 72 parça halinde 75 Kg SKUNK Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik. Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Maltepe ilçesinde bir araç ve Büyükçekmece ilçesinde bir adrese yönelik operasyonlar düzenledik. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Polislerimizi tebrik ediyorum.
Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz!