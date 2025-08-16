Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 16.08.2025 15:30

Gülbahçesi Mahallesi'nde yürüyen vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Forklift yardımıyla sudan çıkarılan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.