Antalya'da zehir tacirlerine geçit yok!

Antalya'da jandarmanın düzenlediği baskında kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 16.08.2025 11:34

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Döşemealtı ilçesinde operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek aramasında şüphelinin evinde 1 kilo 374 gram metamfetamin, 84 gram kokain, 127 gram esrar, 36 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca, 2 kılıç ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.



Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

