Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı'nda büyük coşku yaşandı
Bilecik'te düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı, çocukların heyecanı ve ailelerin eşliğinde gerçekleştirildi.
Programa katılan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Kaymakam Uçar, öğrencileri tek tek tebrik ederek bu tür eğitimlerin çocukların manevi gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. İlçe Müftüsü'nün de konuşma yaptığı programda, emeği geçen tüm öğreticilere teşekkür edildi. Kapanış programı, öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi.